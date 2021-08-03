وزير المالية

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ووافق المجلس خلال مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على شطب عضوية عدد من أعضاء الهيئة بناء على توصية لجنة النظر في مخالفات نظام المقيّمين المعتمدين إثر تقديمهم مستندات غير صحيحة للهيئة وإحالة هؤلاء الأشخاص للجهات المختصه لإكمال ما يلزم نظاما بخصوصهم.
واطلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عددا من القرارات.
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