مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بصرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي الذين ورّدوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة. وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ42.8 مليون ريال، وذلك لـ130 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 327 مليون ريال لـ 1007 مزارعين وبكمية 253.217 طنا. يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 413.053 طنا لعدد 1694 مزارعا.



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