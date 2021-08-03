شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مركز تدريب العاملين بغزل المحلة بعد تطويره فى 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، انطلق البرنامج التدريبي في مركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه بشكل شامل تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات

1- يتم تدريب 180 مدربا لتأهيل آلاف العاملين لاستخدام الماكينات الحديثة.

2- يشمل البرنامج التدريب على مدار 6 أشهر فى النواحى النظرية والعملية على البرنامج التدريبى المعد من مكتب وارنر الاستشاري الأمريكى .

3- سيتم تدريب الآلاف من العاملين فى شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

4- يضم المركز نماذج من الماكينات الحديثة فى مختلف مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج والتجهيز والملابس، والتي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان.

5- يضم مركز التدريب معامل لفحص واختبار المنتجات.

6 - هدف المركز الاسهام في اكتمال منظومة التطوير بالعنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.