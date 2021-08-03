شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب معدات محالج الزقازيق وكفر الزيات واستيراد ماكينات بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، استكمال تركيب الات ومعدات وماكينات محلجى الزقازيق وكفر الزيات بعد وصولها من الخارج، مما أدى لتأخير موعد التشغيل التجريبى للمحلجين والذى كان مقررا فى شهر مايو الماضى.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن ماكينات ومعدات محلج كفر الدوار وصل بعضها إلى أرض المحلج فيما وصلت بقية المعدات للموانئ المصرية تمهيدا لنقلها المحلج لتركيبها.

ومن المنتظر أن الـ3 محالج قطن الخدمة الموسم الجارى، لاستقبال القطن بالآلية الجديدة من المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، وهى المحالج التي يتم تطويرها بـ200 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة التطوير التى تتضمن إنشاء 7 محالج مطورة، كان أولها في الفيوم، وفي المرحلة الثانية 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات ، والثلاثة الأخرى نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.