شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي مع ترقب تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو إيجابي في ظل الترقب في الأسواق لتطورات جائحة كورونا وقبيل تقرير الوظائف الشهري.



كان البيت الأبيض قد تلقى تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



ومن المنتظر الجمعة المقبلة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.