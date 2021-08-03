شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف المتصاعدة من تفاقم جائحة كورونا، وأبقى الخام على خسائره قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 70.6 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.55 إلى 72.5 دولار للبرميل.