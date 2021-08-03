شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب قرار البنك المركزي وبيانه الرسمي بشأن السياسة النقدية.



واتساقا مع توقعات المحللين بشكل واسع النطاق، أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وهو أدنى مستوى تاريخي للفائدة في البلاد.



يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الأسترالية والبنك المركزي لمكافحة تداعيات فيروس كورونا على التعافي والنمو.



وأفاد رئيس البنك المركزي "فيليب لو" في بيان تعقيبا على القرار أن استمرار العمل بالسياسة النقدية التسهيلية والتباطؤ في نشاط سوق الإسكان ربما يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.



وشدد "لو" على أن البنك المركزي يراقب عن كثب كافة التطورات في سوق الإسكان الأسترالي وأنه سيتدخل بالقرارات المنسبة وفق التطورات.



ويشهد سوق الإسكان نموا متسارعا في أسعار المنازل لا سيما في المدن الرئيسية، كما زاد النمو في ائتمان الإسكان نتيجة الطلب القوي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7390، وسجل أعلى سعر عند 0.7409 وأقل سعر عند 0.7357.