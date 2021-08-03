شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة تستأنف مكاسبها مع تجدد المخاوف بشأن الطقس في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القهوة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الطلب القوي على العقود الفورية وعقود الخيار نتيجة تجدد المخاوف بشأن الطقس في البرازيل.



وشهدت البرازيل في الآونة الأخيرة موجة طقس باردة غير معتادة الأمر الذي دفع أسعار القهوة إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات.



وذكرت تقارير أولية لوكالة إمدادات الغذاء البرازيلية أن هناك موجات صقيع أثرت على مناطق شاسعة تتراوح ما بين 150 ألف إلى 200 ألف هكتار في الدولة اللاتينية، أو ما يعادل نحو 11% من إجمالي المناطق المزروعة بالقهوة في البلاد.



وأوضح تجار القهوة بأن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1994 التي تشهد فيها البرازيل مثل هذا الطقس السيء الأمر الذي يلمح إلى تعرض الدولة اللاتينية لموجات صقيع شديدة.



في سياق منفصل، بلغ إجمالي عقود الخيار على القهوة التي تم تداولها خلال الشهر الماضي مستوى قياسيا عند 664.648 ألف عقد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للقهوة بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 1.77 دولار للرطل.