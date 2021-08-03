شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة تطورات جائحة كورونا.



كان البيت الأبيض قد تلقى تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 34835 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" أقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4385 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 14619 نقطة.