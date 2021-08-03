شكرا لقرائتكم خبر عن التوقعات تشير لتحقيقها 6.4 مليار ريال.. "سابك" تعتزم الإعلان عن نتائج أعمالها بالربع الثاني 2021 الخميس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن اعتزامها عقد مؤتمر صحفي لاستعراض نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021م وذلك يوم الخميس الموافق 5 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويشير متوسط توقعات شركات الأبحاث إلى تحقيق سابك صافي أرباح تبلغ 6.35 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 2.22 مليار ريال في الربع الثاني 2020.

حيث توقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن تحقق الشركة 6.96 مليار ريال، بينما توقعت الراجحي المالية تحقيقها 6.6 مليار ريال، وكانت توقعات كل من الأهلي كابيتال والرياض المالية تشير إلى تحقيقها 6.4 و 6.1 مليار ريال على التوالي، في حين توقعت شركة الجزيرة كابيتال تحقيقها 5.6 مليار ريال.

وكانت "سابك" قد أعلنت عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.86 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وأشارت إلى انه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال.

أوصى مجلس إدارة "سابك" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.250 مليار ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 3 مليار سهم، وبواقع 1.75 ريال للسهم، بما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.