شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بنك الجزيرة تُوصي بتوزيع أرباح بـ 287 مليون ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 287 مليون ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.35 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 3.5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم في يوم 9 أغسطس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 أغسطس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 251.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 165.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% و تسجيل ربح من استبعاد جزئي من شركة زميلة.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.