شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساسكو" ترتفع 172% في الربع الثاني 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 172% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 26.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 13.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 221% بالإضافة إلى شمول الربع المماثل على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة، وذلك على الرغم من إرتفاع مصاريف التسويق، المصاريف العمومية والإدارية، تكاليف التمويل ومصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 955.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 297.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى إرتفاع إيرادات الإستثمار وإنخفاض مصروف الزكاة.