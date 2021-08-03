شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها السياحة بنسبة 4.04% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.59%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.76%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.69%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.38%، وهبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والتجارة والموزعون بنسبة 1.92%، 1.91%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.69%.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.94%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهي خدمات النقل والشحن بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة ومواد البناء بنسبة 0.02%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 485.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 4.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.96%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 152.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2730 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.