شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الطيران المدني والسياحة يبحثان آليات تحفيز حركة السياحة والطيران الداخلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر الوزارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار وذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية بجمهورية مصرالعربية من خلال وضع اّليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادى النيل مع إعطاء الاولوية لمحافظتي الاقصر و أسوان كمرحلة اولي والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا

وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر عنها، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدني والسياحة والاثار.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو ولفيف من قيادات الوزارتين.

واستهل وزير الطيران اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار والحضور وأكد أن الدولة تسعي دائما للوقوف بجانب القطاعين وتقديم الدعم الكامل لهم، كما اثني علي التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخلياً وخارجياً، مضيفاً أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع .

كما أكد وزير الطيران على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار فى منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والايواء وعلى الخدمات الارضية المقدمة وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لوزير الطيران المدني مثمنًا على التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعي الطيران والسياحة على المستوى العالمى، مؤكداً حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

وأضاف وزير السياحة والآثار علي ان ربط المقاصد السياحية على مستوي الجمهورية ببعضها البعض سوف يعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في مصر يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية حيث يستطيع السائح ان يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة وفي نفس الوقت التعرف علي الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.