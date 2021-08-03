شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% رابحًا 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11208.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسرًا 25.47 نقطة ليغلق عند مستوى 24897.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال.
وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.2%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.35%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.9%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.6%.
وقفز 61 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 5.70%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 5.45%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 4.89%، وتراجع 133 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.26%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 3.72%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 452.1 مليون ريال سعودي.
بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% رابحًا 5.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2795.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 98.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2114 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.17%.
وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.07%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.9%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.48%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.6 مليون ورقة بقيمة 34.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.9%.
بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% رابحًا 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7433.382 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.316 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 310.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 6726 صفقة.
وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التأمين بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقار بنسبة 0.35%، 0.25%، على التوالي.
وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 7.94%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.23%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 3.03%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 12.5%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 6.88%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 302.1 مليون درهم.
بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.72% رابحًا 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1611.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 484 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 63.51% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.77%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.09%.
فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 32.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.16%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.
بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 0.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6547.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7127 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحًا 7.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5413.44 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحًا 14.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.22 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 243 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وصعدت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.12%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.41%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.15%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.