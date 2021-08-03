شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وتصدرها المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.72% رابحًا 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1611.44 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.46% رابحًا 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11208.76 نقطة، يليه الأسواق الإماراتية.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% رابحًا 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11208.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسرًا 25.47 نقطة ليغلق عند مستوى 24897.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.2%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.35%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.9%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.6%.

وقفز 61 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 5.70%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 5.45%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 4.89%، وتراجع 133 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.26%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 3.72%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 452.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% رابحًا 5.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2795.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 98.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2114 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.17%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.07%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.9%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.48%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.6 مليون ورقة بقيمة 34.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.9%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% رابحًا 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7433.382 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.316 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 310.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 6726 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التأمين بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقار بنسبة 0.35%، 0.25%، على التوالي.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 7.94%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.23%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 3.03%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 12.5%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 6.88%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 302.1 مليون درهم.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.72% رابحًا 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1611.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 484 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 63.51% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.77%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.09%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 32.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.16%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 0.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6547.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7127 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحًا 7.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5413.44 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحًا 14.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 243 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وصعدت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.12%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.41%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.15%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.