"الوقائع المصرية" تنشر قرار مد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

وجاء قرار وزير السياحة والآثار عقب الاطلاع على قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وقرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين ونقابتهم.

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، الذي حمل رقم 187 لسنة 2021، باستمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر.

محمد يوسف

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