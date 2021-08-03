شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من السوق الأوروبية ، لتواصل خسائرها الواسعة لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، تحت ضغط مخاوف الطلب العالمي ،بالإضافة إلى زيادة إنتاج منظمة "أوبك" خلال حزيران/يونيو ، يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.9% إلى مستوي 69.49$ الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي، من مستوى الافتتاح عند 71.56$، و سجل أعلى مستوي عند 71.91$ ،و انخفض خام برنت قرابة 2.4% إلى مستوي 71.32$ للبرميل الأدنى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 73.04$ ، وسجل أعلى مستوي عند 73.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.0% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، وانخفض خام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،عقب بيانات ضعيفة فى الصين والولايات المتحدة.

أظهرت بيانات الأمس تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الصين والولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا حيال استمرار تعافي الاقتصاد العالمي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود.

أظهر مسح لوكالة"رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ارتفع فى تموز/يوليو إلى أعلى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2020 ، بعد قرار تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس" ،وبعدما ألغت السعودية تدريجيا خفضها الطوعي فى إنتاجها النفطي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.