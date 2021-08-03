شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الهبوط باتجاه أدنى مستوى فى شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقه لملامسة أدنى مستوى فى شهر ، بعدما قلص اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 91.89 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.08 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى شهر عند 91.78 نقطة.

أظهرت بيانات يوم الاثنين تباطؤ الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، فى أحدث علامة على أن الاقتصاد الأكبر فى العالم لم يتعافي بشكل كامل من أضرار جائحة فيروس كورونا ، والحاجة إلى استمرار الدعم المالي والنقدي لأطول فترة ممكنة.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أكد الأسبوع الماضي ،على أن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر بوادر تقدم ، لكن هذه البوادر ليست كافية لإنهاء السياسة النقدية شديدة السهولة التي طبقت العام الماضي ،وأكد أن التطعيم على نطاق واسع ضد فيروس كورونا ساهم فى تعزيز التعافي الاقتصادي ،لكن القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة لم تتعاف تماما حتى الآن.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.