شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لمستوى قياسي جديد و"سوسيتيه جنرال" يرتفع بأكثر من 7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتسجل مستوى قياسي جديد ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي إفصاح كبرى البنوك والشركات عن نتائج أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،وفى هذا الإطار ارتفع سهم بنك "سوسيتيه جنرال" بأكثر من 7%.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.4% حتى الساعة 11:47 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 466.27 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد صعود قوي لشركات البيع بالتجزئة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بعدما حققت شركة ""BP زيادة بنسبة 4% فى أرباحها خلال الربع الثاني ، مع الإعلان عن إعادة شراء أسهم بحوالي 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع سهم "سوسيتيه جنرال" بأكثر من 7% ، بعدما حقق البنك الفرنسي صافي دخل قدره 1.44 مليار يورو خلال الربع الثاني ،متجاوزا بشكل كبير صافي تقديرات الخبراء ربح بحوالي 704 مليون يورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،من المستوي القياسي الجديد عند 4,429.97 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.