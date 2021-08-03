شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعمق من خسائره – تحليل – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.22% ليخسر السهم نحو -4.35 نقطة ليستقر على سعر 351.95 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه عودة الاستقرار أعلى مستوى 358.68، ليستهدف بعدها من جديد مستوى المقاومة 377.58.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه