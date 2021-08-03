شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعاود الانخفاض – تحليل – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل (INTC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً في وقت سابق، على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 53.11، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، ولكن يظل يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 53.11، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 49.39 الذي يمثل نسبة 76.4%.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط