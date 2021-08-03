شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال بين المطرقة والسندان – تحليل – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القامة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 277.22، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 294.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه