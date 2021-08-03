شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراوحت أسعار الدواجن المزارع بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، في حين كان سعر المستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو سجل 40 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن المجمدة للدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة بين 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.