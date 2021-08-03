شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة: بيع 6 محال تجارية وأعلى سعر للمتر وصل لـ151 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمنطقة المجد الـ2600 فدان بالجلسة الأولى للمزاد العلني لدعم الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح من 92 ألف جنيه إلى 151 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع للصيدلية إلى ١٤٢٢٥٠جنيها، مشيراً إلى أنه جارٍ الإعداد لعقد الجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥، كما سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية بمنطقة المجد بمساحات تتراوح بين ٢٠م : ٤٠م، والتى ستساهم في توفير أنشطة (سوبرماركت - ألبان - مجمدات - مطعم - أدوات كهربائية - صيدلية)، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التى سيتم تقديمها بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن طرح بيع ١٤محلاً تجاريا وصيدليتين في جلستين للمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢، و ٢٠٢١/٩/٥.