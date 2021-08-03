شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتبرع لمستشفى أهل مصر وجامعة عين شمس ومؤسسة شبرا الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، حزمة مساعدات مالية لتنمية المجتمع المصري، توجه لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، ودعمًا للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شامل لكل المصريين.

وتضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، مؤسسة شبرا الخير، وكذلك التبرع لمستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وناقش اجتماع مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، مناقشة مقترح استراتييجة عمل خلال السنوات المقبلة، والتي تستهدف العمل على دعم جهود الدولة المصرية الرامية لتنمية المجتمع وكذلك بناء الإنسان المصري، عبر تقديم أوجه دعم مختلفة لمبادرة حياة كريمة من خلال توفير مشروعات لأهالينا في القرى محل تطبيق المبادرة بما يسهم في تغيير واقع حياتهم للأفضل، ووافق المجلس أيضًا على السير في إجراءات توفيق أوضاع المؤسسة وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في يناير الماضي.

يذكر أن التشكيل الجديد لمجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعضوية الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سارة البطوطي عضو المجلس الاستشاري للتنمية المستدامة، يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للتنمية المستدامة، منى ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار، الدكتور وجيه أمين نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور محمد عبد العزيز الأمين العام، محمد يحيي أمين الصندوق.