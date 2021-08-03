شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 3-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى لليوم الثالث على التوالى 3-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.55جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.53جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.55جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.53جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.