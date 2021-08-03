شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي اتجاها متراجعا اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 في مصر، وذلك في ظل ترقب وانتظار من المتداولين لبيانات تخص الاقتصاد الأمريكي، ويتم تداول الذهب في نطاق ضيق.

تراجعت أسعار الذهب، لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1810.92 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1813.70 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر، تتأثر بحركة سعر الذهب علي المستوي العالمي وتتحرك وفق متغيرات البورصات العالمية، ولذلك نلاحظ تغيرات مستمرة في أسعار الذهب لأكثر من مرة على مدار اليوم، بسبب التداول على الذهب بشكل فوري في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 906.25 جنيه، عيار 21 سجل 793 جنيها، عيار 18 سجل 679.75 جنيه، أونصة الذهب 1810 دولارا، الجنيه الذهب 6344 جنيها.

شراء الذهب في مصر يتم من خلال عدد كبير من مراكز ومحال البيع في محافظات مصر المختلفة، ويعتبر سعر الذهب واحد في كافة محافظات الجمهورية لأنه مرتبط بسعر البورصات العالمية، وقد يكون هناك بعض التفاوت غير الملحوظ في السعر بين محافظة وأخرى وهو لا يؤثر على السعر النهائي للذهب.

سعر مصنعيات الذهب يشهد تفاوت كبير في سوق الصاغة، ويختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري وفق شكل ونوع المصوغات الذهبية، وفي جميع الأحوال تكون المصنعيات مرتفعة مع الشركات الكبيرة أو الذهب المستورد.