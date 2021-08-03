شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 2.5-5.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 3-8-2021 داخل سوق الجملة بـ6 أكتوبر، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الملوخية 2- 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت البطاطس 2.5- 5.5 جنيه، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.