شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للتنمية: البيئة تطالب بتعويض 33.9 مليون دولار عن مشروع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تلقيها خطابًا من جهاز حماية شئون البيئة التابعة لوزارة البيئة المصرية تضمن مطالبة بتعويض بيئي يقدر بمبلغ 33.9 مليون دولار أمريكي بشأن أعمال بمشروع الجرونة.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة لتلك المطالب، كما لم يتم مواجهة الشركة بالأسس الفنية أو المحاسبية التي اتبعها الجهاز لتقدير مبلغ التعويض المطلوب، ولذا تقدمت الشركة بطلب لجهاز شئون البيئة للإطلاع على المعلومات التفصيلية المؤيدة لذلك التعويض حتى يتسنى للشركة دراسة الأمر من الناحية الفنية والقانونية، إلا أن الجهاز لم يرد.