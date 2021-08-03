شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 18جنيها خلال يوليو 2021.. وعيار 21 يسجل 793 جنيها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر خلال شهر يوليو 2021 ارتفاع بحوالي 18 جنيها للجرام من عيار 21، حيث بدأ الذهب تداولاته في يوليو عند 775 جنيها للجرام وأخذ يصحح مساره مرتفعاً إلي مستويات 793 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور.

وجاء ارتفاع الذهب في السوق المصري خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بعد أن عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، إضافة إلي توقعات أسعار الفائدة في امريكا والتي ألمح البنك الفيدرالي هناك الي استمرار وضعها الحالي ومراقبة وضع الاقتصاد.

قد نشهد تغيرات في سعر الذهب الساعات القادمة، إذ يترقب السوق العالمي للذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي طلبات المصانع في الولايات المتحدة التغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا، ويحاول المتداولون في سوق الذهب رصد اية تقارير ومؤشرات وبيانات اقتصادية لأنها تؤثر على الأسواق بصورة مباشرة.

أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 906.25 جنيه، عيار 21 سجل 793 جنيها، عيار 18 سجل 679.75 جنيه، أونصة الذهب 1810 دولارا، الجنيه الذهب 6344 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر، قابلة للتغير بصورة ملحوظة ومستمرة طوال الوقت، طالما أن البورصة العالمية تشهد تداولات فورية على الذهب.