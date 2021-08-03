شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة يُروج لمشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية بالعمليات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ممثلو مركز تحديث الصناعة اجتماعاً مع رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس، ورئيس شعبة الأجهزة المنزلية المهندس حسن مبروك، وذلك للتعريف والتوعية بمشروع "رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية" والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة بين المركز ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تسهيل واختراق السوق لأنظمة المحركات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في مصر.

وشرح ممثلو المركز أهداف المشروع التي تهدف إلى انشاء بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة لاستخدام المحركات الموفرة للطاقة، ونشر الوعي وبناء القدرات الفنية الخاصة بأنظمة المحركات ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، وكذلك توفير المساعدة التقنية الخاصة بمشروعات تطوير أنظمة المحركات، ودعم وتطوير سوق مقدمي خدمات الطاقة.

وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى لاستهداف توسعة القطاعات الصناعية المختلفة من أجل تحقيق انتشار أوسع والاستفادة من المشاركة في المشروع.