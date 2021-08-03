شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-8-2021 أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.70 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.70 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.