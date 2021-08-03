شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 10766 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2349 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13233 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4205 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 2768 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 3751 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 3086 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، المنصورة للدواجن، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للأسمنت-قنا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، أسمنت سيناء، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، القناة للتوكيلات الملاحية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بنك التعمير والإسكان، اودن للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المصرية للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المتحدة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، جولدن تكس للأصواف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 6590 سهم، 275 ألف سهم، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 35 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 75 ألف سهم، 24015 سهم، 135 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، المهندس للتأمين، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي 43500 سهم، 100 سهم، 5.9 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 50 ألف سهم.

وأعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، بيع المساهم أيمن إبراهيم النحاس عدد 862 ألف سهم بسعر 7.66 جنيه بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 2.91% إلى 2.09%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 6200 سهم بسعر 38 جنيه بقيمة إجمالية 235.6 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.979% إلى 10.014%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على النظر في قيام الشركة بإبرام عقد معاوضة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التبعة والشقيقة، وذلك فيما يخص أي تسهيلات ائتمانية حالية أو مستقبلية يتم الحصول عليها من البنك في إطار نشاطه المصرفي والتي تتضمن زيادة الحد الائتماني لتسهيل الالتزامات العرضية الممنوحة لشركة شرق الاهرة الجديدة للتنمية العقارية بمدة تمويل تصل إلى 7 سنوات، ومنح شركة يونيتد اينجينرينج للهندسة والمقاولات حد تسهيل مقاولين بكفالة من شركة بالم هيلز للتعمير.

في سياق منفصل أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموافقة واعتماد مشروع المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في 30 يونيو عام 2021 بصافي ربح بعد الضرائب نحو 41.37 مليون جنيه مقابل ربح وقدره 17.41مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 137.6%، كما ارتفعت إيرادات النشاط وبلغت 518.72 مليون جنيه مقابل 490.1 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 5.8%.