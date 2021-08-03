شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 793 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 في مصر، وذلك مع تراجع محدود بسعر أونصة الذهب عالمياً لتسجل سعر 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر، مسجلاً هبوطا محدودا بقيمة 2 جنيه فقط، وسط توقعات بتغيرات أخري في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر، تتأثر بحركة سعر الذهب علي المستوي العالمي وتتحرك وفق متغيرات البورصات العالمية، ولذلك نلاحظ تغيرات مستمرة في أسعار الذهب لأكثر من مرة على مدار اليوم، بسبب التداول على الذهب بشكل فوري في البورصات العالمية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 906.25 جنيه.

عيار 21 سجل 793 جنيها.

عيار 18 سجل 679.75 جنيه.

أونصة الذهب 1810 دولارات.

الجنيه الذهب 6344 جنيها.

شراء الذهب في مصر يتم من خلال عدد كبير من مراكز ومحال البيع في محافظات مصر المختلفة، ويعتبر سعر الذهب واحد في كافة محافظات الجمهورية لأنه مرتبط بسعر البورصات العالمية، وقد يكون هناك بعض التفاوت غير الملحوظ في السعر بين محافظة وأخرى وهو لا يؤثر على السعر النهائي للذهب.

سعر مصنعيات الذهب يشهد تفاوت كبير في سوق الصاغة، ويختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري وفق شكل ونوع المصوغات الذهبية، وفي جميع الأحوال تكون المصنعيات مرتفعة مع الشركات الكبيرة أو الذهب المستورد.