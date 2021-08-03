شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء بين 14200- 14600 جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية على استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المصرية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر طن حديد التسليح يتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر الأسمنت الأسود البورتلاندي بين 800-890 جنيها للطن سعر المصنع، وسعر للمستهلك بين 850-930 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها.