شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط دعم قوي عند 71.05، ليظهر بعض الميل الصاعد ويقترب من إعادة اختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 72.10، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 71.05 سيفتح الطريق للاندفاع نحو 69.25 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.50 والمقاومة 72.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط