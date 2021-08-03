شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 1.3890 هذا الصباح، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.3990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد