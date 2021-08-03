شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "سابتكو" تتراجع 71% بالربع الثاني 2021 لزيادة إيرادات النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الخسائر بنسبة 70.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 41.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 140.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 41.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 140.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي مع استمرارية التقيد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا. بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 100.7% إلى 246.4 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 122.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 95.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 180.3 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 54.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 40 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.