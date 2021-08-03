شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط مخاوف الطلب الفعلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط مخاوف الطلب الفعلي ولا سيما الطلب فى الهند والصين ، لكن تظل الأسعار متماسكة حتى اللحظة فوق حاجز 1,800$ للأونصة بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,808.21$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,813.07$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,813.96$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,832.66$ للأونصة.

فى الهند تراجع الطلب الفعلي على الذهب على نطاق واسع الأسبوع الماضي ، حيث أدي ارتفاع الأسعار إلى تباطؤ مشتريات التجزئة ،وفى الصين كانت عمليات شراء المعدن الثمين باهتة إلى حد كبير.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الاثنين تباطؤ الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، فى أحدث علامة على أن الاقتصاد الأكبر فى العالم لم يتعافي بشكل كامل من أضرار جائحة فيروس كورونا ، و حاجته إلى استمرار الدعم المالي والنقدي.

وكان الاحتياطي الاتحادي كان قد أكد الأسبوع الماضي على استمراره فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التضخم والتوظيف ،وقال رئيس البنك "جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.75 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,029.71 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 تموز/يوليو الماضي.