شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على توقعات استمرار انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويكبح محاولات التعافي تباطؤ الأنشطة الصناعية العالمية خلال تموز/يوليو ،بالإضافة إلى زيادة إنتاج منظمة "أوبك" خلال تموز/يوليو.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 71.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.56$، و سجل أدنى مستوي عند 71.00$ ،وصعد خام برنت قرابة 0.7% إلى مستوي 73.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.04$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.58$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.0% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 70.58$ للبرميل ، وانخفض خام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل مستوى 72.34$ للبرميل الأدنى منذ 22 تموز/يوليو الماضي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع السابق لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ، فى علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الصين والولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا حيال استمرار تعافي الاقتصاد العالمي خلال الربع الثالث من هذا العام.

أظهر مسح لوكالة"رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ارتفع فى تموز/يوليو إلى أعلى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2020 ، بعد قرار تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس" ،وبعدما ألغت السعودية تدريجيا خفضها الطوعي فى إنتاجها النفطي.