شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "النقل البحري" تتراجع 95% بالربع الثاني 2021 لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 94.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 38.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 760.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 100 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 915.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الإنخفاض الكبير في الإيرادات من قطاع النفط بنسبة 74%، وذلك بسبب الإنخفاض الحاد في معدلات أسعار نقل النفط العالمية بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

وحققت الشركة تراجعاً في الإيرادات بنسبة 63.3% إلى 1.3 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 3.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 82.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 43.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 419.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.