شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" ترتفع 132% بالربع الثاني 2021 لارتفاع متوسط أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة سابك للمغذيات الزراعية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 132.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 836.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 359.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 951.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 360 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع متوسط اسعار البيع لمنتجات الشركة.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 928.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 663.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 423 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 304 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.