شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فصلي للقروض الاستهلاكية في السعودية يقدر بـ 3.8 % والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" بالسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 412.38 مليار ريال، مقارنة بنحو 397.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق (الربع الأول) مسجلة ارتفاعا نسبته 3.8%، ما يعادل 15.1 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 15.9% وبزيادة بلغت 56.53 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشكلت القروض بغرض ترميم تحسين عقارات نحو 5.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 22.2 مليار ريال.

وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 4.4% بقيمة 18.19 مليار ريال، ومثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 3.8%، بقيمة 15.53 مليار ريال.

ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.1% من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.62 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1.1%، بقيمة 4.46 مليار ريال.

في حين شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2%، بقيمة 676 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1%، بقيمة 546 مليون ريال.

وكان النصيب الأكبر لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 82%، بقيمة 338.16 مليار ريال، والقروض الاستهلاكية الأخرى هي غير المصنفة في الأقسام السابقة، وتشمل أي قرض استهلاكي بخلاف التصنيفات السابقة.

وكانت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية قد ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 383.4 مليار ريال، مقابل 352.5 مليار ريال بنهاية 2019، مسجلة زيادة 8.8% بما يعادل 30.1 مليار ريال.

ونمت القروض الاستهلاكية شاملة بطاقات الائتمان بنهاية العام الماضي 2020 بأعلى وتيرة خلال سبعة أعوام، وبنهاية العام الماضي مسجلة نموها للعام الـ12 على التوالي الممتدة منذ 2008.