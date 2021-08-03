شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت المدينة" ترتفع 31% خلال الربع الثاني لزيادة كمية وقيمة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 30.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 49.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 50.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 38.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية إضافة الى انخفاض مخصص الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 119.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 108.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 115.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 110.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 66 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 72.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض متوسط سعر البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية، والإدارية والمصروفات البيعية والتسويقية.