شكرا لقرائتكم خبر عن "عطاء التعليمية" تعدل المقابل المالي للاستحواذ على "المجموعة العربية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع ملحق لمذكرة التفاهم مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، اتفق فيه الطرفان على تعديل هيكل المقابل المالي للصفقة ليكون المقابل النقدي للصفقة بنسبة 60% من قيمة عملية الاستحواذ ويكون إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء بنسبة 40% من قيمة الصفقة.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنها اتفقت على أن يكون تقييم سعر سهم شركة عطاء لغرض عملية الاستحواذ بقيمة 44 ريال، يمثل متوسط إغلاق 90 يوم تداول لسعر سهم شركة عطاء بعد توقيع مذكرة التفاهم والإعلان عن الصفقة اعتبارا من تاريخ 9 فبراير 2021، إلى 20 يونيو 2021.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز المتحقق 55%، متوقعة تنفيذ الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأوضحت أن المقابل النقدي للصفقة البالغ 60% من قيمة عملية الاستحواذ يشمل شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة وشركاتها التابعة وهي الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية، وشركة الياسمين العالمية، وشركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي، وشركة مبدعون التنمية للتأهيل، وشركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب، بالإضافة إلى مدارس الألسن العالمية الأهلية وشركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية.

وكذلك إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء التعليمية بنسبة 40% من قيمة الصفقة مقابل الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية. وكان الاتفاق قبل تعديله قد نص على أن يكون المقابل المالي للاستحواذ عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل إلى اتفاق.

وعينت عطاء التعليمية شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

ومؤخرا، أعلنت شركة عطاء التعليمية عن انتهائها من كافة الإجراءات الخاصة بصفقة شراء شركة مدارس العلم العالمية، ونقل مُلكيتها من الشركاء البائعين إلى شركة عطاء وذلك بتاريخ اليوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية للربع الحالي (الرابع) من العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2021.

تجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت تراجعاً في أرباحها بـ 61.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021، مُحققة صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 45.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.