شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إدراج وبدء التداول على أسهم "التنمية الغذائية" بالسوق السعودية الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة التنمية الغذائية بسوق الأسهم السعودية الرئيسية اعتباراً من غد الأربعاء 4 أغسطس 2021، برمز تداول 2281 وبالرمز الدولي SA15BH1H3KH5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح شركة التنمية الغذائية، قد أعلنت أمس الأحد، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين الأفراد 1170.48% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 69,598 مكتتب ضخوا نحو 470.53 مليون ريال، للاكتتاب في عدد 600 ألف سهم بسعر 67 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأتمت السعودي الفرنسي كابيتال، عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وأن نسبة التغطية بلغت 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 6 ملايين سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وطرحت "التنمية الغذائية" 6 ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمال الشركة السعودية.وحددت النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا للسهم الواحد، ما يجعل القيمة المستهدفة للطرح تتراوح بين 354 مليوناً و402 مليون ريال.

يشار إلى أن شركة التنمية الغذائية إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية بالمملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.