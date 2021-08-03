شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قرب ذروة 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه لملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، وسط تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

أضاف اليورو مقابل الدولار نسبة 0.15% إلى 1.1885$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1868 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1867$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مستقرا مقابل الدولار ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.2 % ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1908$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الاثنين تباطؤ الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، فى أحدث علامة على أن الاقتصاد الأكبر فى العالم لم يتعافي بشكل كامل من أضرار جائحة فيروس كورونا ، والحاجة إلى المزيد من الدعم المالي والنقدي.

وأكد المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي على استمراره فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التضخم والتوظيف ،وقال رئيس البنك "جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.

ومع انحسار احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى الأجل القريب ،تقلصت مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ،خاصة مع تأكيد المركزي الأوروبي مؤخرا على استمرار دعم التعافي الاقتصادي فى المنطقة الموحدة ،وأشار إلى عدم مواجهة ضغوط تضخمية كتلك التي تواجه الاحتياطي الأمريكي.