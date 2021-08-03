شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 14 من تموز/يوليو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال القلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا.

وفي تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.51% لتتداول عند مستويات 71.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.26$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.52% لتتداول عند 72.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.23$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 72.89$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.02 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.06، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.05.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.7% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 198.23 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,227,359 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قراءة 3.84 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصتان إلى 385 منصة، لتعكس أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع لتنهي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أيار/مايو بعد أن عكست أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط انخفض مؤخراً بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.2 مليون برميل يومياً.

ليعكس بذلك الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.9 مليون برميل يومياً أو 17% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.