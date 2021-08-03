شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 13282 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4206 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2770 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3753 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، المنصورة للدواجن، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للأسمنت-قنا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، أسمنت سيناء، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، القناة للتوكيلات الملاحية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 6590 سهم، 275 ألف سهم، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 35 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 75 ألف سهم، 24015 سهم، 135 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، المهندس للتأمين، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي 43500 سهم، 100 سهم، 5.9 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 50 ألف سهم.

وأعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، بيع المساهم أيمن إبراهيم النحاس عدد 862 ألف سهم بسعر 7.66 جنيه بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 2.91% إلى 2.09%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 6200 سهم بسعر 38 جنيه بقيمة إجمالية 235.6 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.979% إلى 10.014%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على النظر في قيام الشركة بإبرام عقد معاوضة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التبعة والشقيقة، وذلك فيما يخص أي تسهيلات ائتمانية حالية أو مستقبلية يتم الحصول عليها من البنك في إطار نشاطه المصرفي والتي تتضمن زيادة الحد الائتماني لتسهيل الالتزامات العرضية الممنوحة لشركة شرق الاهرة الجديدة للتنمية العقارية بمدة تمويل تصل إلى 7 سنوات، ومنح شركة يونيتد اينجينرينج للهندسة والمقاولات حد تسهيل مقاولين بكفالة من شركة بالم هيلز للتعمير.