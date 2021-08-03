شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: البورصة السعودية تجاوزت 90% من قيمة الاقتصاد المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، ضمن جلسة نقاش حول دور هيئة السوق المالية السعودية وتوجهاتها المستقبلية، أن السوق، بكافة مكوناتها، تجاوزت هدفها بوصول حجمها إلى 85% من حجم الاقتصاد السعودي.

وأضاف القويز في "لقاء الحوار المالي" الذي انطلق بالمملكة مؤخرا، أن عدد الشركات التي قدمت طلبات للنظر بإدراج أسهمها في السوق حاليا يتجاوز الثلاثين شركة، وهو رقم قياسي، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إن المستهدف كان بلوغ حجم السوق المالية 85% من حجم الاقتصاد السعودي، ولكن لو نظرنا إلى وتيرة الإدراجات والطروحات للأسهم وللدين، نرى أننا وصلنا إلى نسبة تفوق 90%، مضيفا أن هذه النسب تأتي باستثناء شركة أرامكو من الحسابات.

واعتبر القويز أن تحديث منظومة السوق المالية، ومرور عدد من السنوات، وعبر التواصل مع الشركات، ساهم في وتيرة كبيرة من الرغبة في الطرح في السوق المالية.

يشار إلى أن الأكاديمية المالية عقدت أمس الاثنين "لقاء الحوار المالي Fin Talk" بنسخته الافتراضية الثانية، تحت عنوان: "الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة".

وناقش اللقاء أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، إضافة إلى مناقشة التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي

وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، في نوفمبر الماضي أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلبا حاليا لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب صحيفة عكاظ.

يشار إلى أن محمد القويز، أكد في وقت سابق من العام الماضي، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.